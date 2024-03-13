Çorlu Belediyesince iftar programları düzenleniyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Havuzlar Mahallesi'nde düzenlenen programda, her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan sofralarında vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

İftar programlarının ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Sarıkurt, tüm vatandaşları iftar programlarına davet etti.

- Başkan Rasim Yüksel ziyaretlerini sürdürüyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçedeki bazı dernekleri ziyaret etti.

Yüksel, Ergene Bulgaristan Göçmenleri Derneği, Ergene Avcılar Derneğini ile Ergene Erzurumlular Derneğine ziyarette bulundu.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Yüksel, "Seçim olsun, olmasın ben her zaman bu ziyaretleri yapıyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyorum." dedi.

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