SMA'lı Kuzey Alaz'ın kanseri yenen annesi: Oğlum desteklerinizle hastalığı yenecek

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Selin (36) ve Vedat Ümit 37 çiftinin 36 günlük bebekleri Kuzey Alaz'a, doğumundan 14 gün sonra SMA Tip -1 teşhisi konuldu. Yakalandığı tiroid kanserini yenen ve kontrolleri süren Kuzey Alaz'ın annesi Selin Ümit, "9 yıl önce kendi sağlığımla sınanmıştım. Bu kez oğlumun sağlığıyla sınanıyoruz. İnanıyorum ki eşim, sevenlerimiz, dostlarımız bütün hayırsever vatandaşlar sayesinde bu hastalığı oğlum yenecek" dedi.

Çorlu'da özel bir firmada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Selin ve Vedat Ümit çiftinin 7 Şubat'ta dünyaya gelen bebekleri Kuzey Alaz Ümit'e, 14 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aile, yurt dışında yapılacak ve 2 milyon 200 bin dolar tutan tedavi masraflarını karşılamak için Tekirdağ Valiliği'nden aldığı onayla yardım kampanyası başlattı. 9 yıl önce tiroid kanserine yakalanan ve verdiği mücadele ile kanseri yenen Selin Ümit, oğluna SMA teşhisi konulması ile ikinci kez büyük bir üzüntü yaşadı. Ümit, "Yaklaşık 9 yıl önce rutin kontrollerimde tiroid kanseri olduğumu öğrendim. Hayatımın en zor anıydı; çünkü sağlığımla sınanıyordum. Eşimle o zaman evli değildik, arkadaştık. Her zaman yanımdaydı, sevenlerim, eşim, bütün dostlarım. Yaklaşık 2 yıl boyunca tedavi görerek bu hastalığı onların sayesinde atlattım" dedi.

'BU SEFER SINAVIMIZ DAHA AĞIR BİR YERDEN'

Kanser nedeniyle rutin kontrollerinin devam ettiğini söyleyen anne Ümit, "Ömür boyu bu kontrollerimi yapacağım. Allah kimseyi sağlığıyla sınamasın. Ama bu sefer sınavımız daha ağır bir yerden, oğlumuzun sağlığıyla sınanıyoruz. 5 yıl önce eşimle evlendik. Geçen yıl Babalar Günü'nde eşime hamile olduğumu söyledim, baba olacağını söyledim; dünyanın en mutlu insanıydı. Şubat ayının başında oğlumuzu kucağımıza aldığımızda dünyanın en mutlu iki insanıydık. Çünkü yıllardır hayalini kurduğumuz oğlumuz, çocuğumuz kucağımızdaydı. Ama doğumundan yaklaşık 14 gün sonra ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip-1 tanısı aldığını öğrendik. Sınavımız gerçekten en zor yerden geldi. Bunun farkındayız, 9 yıl önce de sınavım çok zorlu bir yerden geldi, kendi sağlığımla sınanmıştım. Bu kez oğlumun sağlığıyla sınanıyoruz. İnanıyorum ki eşim, sevenlerimiz, dostlarımız ve bütün hayırsever vatandaşlar sayesinde bu hastalığı oğlum yenecek. Çünkü erken teşhis kondu. Bu erken teşhis ile bu hep birlikte hastalığı yeneceğiz" diye konuştu.

'BU SINAVI SİZLER SAYESİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ'

Aile olarak büyük bir sınavdan geçtiklerini ifade eden Selin Ümit, "Şu an Türkiye'deki tedavimize başladık ancak ileri tamamlayıcı tedavisi yurt dışında. Maalesef bu tedavinin masraflarını herhangi bir aile tek başına karşılayabilecek durumda değil. Biz de valilik onaylı kampanyamızı zaten bu yüzden başlattık. Bizi sevenlerin, dostlarımızın, hayırsever vatandaşların, duyarlı vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var. Çünkü oğlumuz daha minicik, yüzüne bakmaya kıyamıyorum içim yanıyor. Uyanıyorum, 'Gerçekmiş' diyorum, oğlumun yüzüne bakıyorum. Ufacık bir gülümsemesi bütün içimi eritiyor. Lütfen o gülümsemeyi oğlumdan, bizden alıkoymayın. Bize destek olun. Bütün yardımseverlerin, herkesin yardımına ihtiyacımız var. Çünkü hayatımızın en zorlu sınavındayız. Bu sınavı sizler sayesinde geçmek istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLAR OYUN KARTLARINI SATIP DESTEK OLUYOR'

Oğullarına henüz 14 günlükken hastalığın teşhisinin konulmasının kendileri için bir şans olduğunu söyleyen Vedat Ümit ise "O yüzden Kuzey Alaz, şanslı. Valilik onaylı başlattığımız kampanyanın 10'uncu günündeyiz ve yüzde 6'ya ulaştık. Hayırseverler gerçekten bize yardım etmeye çalışıyor. Ellerinden ne gelirse 5 lira, 10 lira demeden. Küçük çocuklar oyun kartlarını satıyor; bir şekilde Kuzey Alaz'a yardımcı olmak istiyorlar. Hem yardım edenlere hem yardım edecek olanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.