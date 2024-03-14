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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:31
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Aden Koleji Lina İlkokulu öğrencileri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Hayat Bilgisi dersinde "Ülkemizin Yönetim Birimleri" konusunu işleyen öğrenciler ve öğretmenleri Serpil Işıldak'ı makamında misafir etti.

        Soytürk, devlet yönetimi ve devlet teşkilatlanması hakkında öğrencilere tecrübelerini aktardı.

        Öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Soytürk, "Siz değerli öğrencilerimiz, ülkemizin geleceğisiniz. Bugün bize nasip olan bu hizmet makamında yarın sizler olacaksınız. Hepinizin devletimizi ve milletimizi daha güzel bir geleceğe taşıyacağına olan inancım tamdır. Bunun için de derslerinize en iyi şekilde çalışmalısınız." ifadelerini kullandı.

        -NKÜ öğrenci toplulukları bilgilendirildi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, topluluk koordinatörlerinin görev ve sorumlulukları, danışmanlık faaliyetlerinin kapsamı, topluluklara üyelik, öğrenci topluluklarının etkinliklerinin planlanması, salon tahsis süreci ve topluluk etkinliklerinde karşılaşılan problemler ile çözüm süreci gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Erim Erhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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