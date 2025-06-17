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        Tekirdağ'da silahla 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahla 2 kişiyi öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:32
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        Tekirdağ'da silahla 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahla 2 kişiyi öldürüp, 1'i polis 3 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

        Müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Sanık E.U, mahkeme heyetine, geçen duruşmada olduğu gibi yine "yapay zekayla aklını okuduklarını, yapay zekayla akıl okumanın yasal olup olmadığı" şeklinde soru yöneltti.

        Heyet, sanığın soru soramayacağını, sözlerinin savunmasına ilişkin olması gerektiğini belirtti.

        Olayda yakınlarını kaybedenler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, olayda yaralanan S.D'nin yaralanmalarının vücutlarına verdiği zararın niteliğine ilişkin ilgili kurum raporlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Tekirdağ'da 4 Ekim 2024'te elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Perçin yaşamını yitirmiş, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı. Fatma Özdemir de iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

        Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, zanlının teslim olurken ateş etmesi sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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