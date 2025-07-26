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        Tekirdağ'da otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:17
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        Tekirdağ'da otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yenice Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın anıza sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ve duman nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 60 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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