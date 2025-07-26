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        Tekirdağ'da bir hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 26.07.2025 - 09:43
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        Tekirdağ'da bir hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, farklı suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

        Operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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