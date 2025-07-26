Tekirdağ'da bir hükümlü yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, farklı suçlardan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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