Bakan Fidan'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, İstanbul'un çok yoğun bir diplomasi trafiğinin merkezinde olduğuna dikkat çekerken "Bugün ise bizim için son derece önemli bir bölge olan Balkanlara odaklandık." dedi.

Bakan Fidan, toplantıda; Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'dan katılımcıların yer aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Balkanların stratejik konumuna vurgu yaparken, bölgenin Türkiye için önemini işaret etti.

Balkanların, ayrışma için değil iş birliği için kullanılacağı zemini oluşturmak istediklerini belirten Bakan Fidan, hem bölgenin hem de yakın çevrenin refahına ve huzuruna katkı yapmak istediklerini vurguladı.

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Bakan Fidan, küresel ölçekte krizlerin iç içe geçtiği, belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini ifade ederken, bu sınamalar karşısında münferit değil müşterek çözümler aranması gerektiğini bildirdi.

Bakan Fidan, kendi bölgemize dair kararları hep beraber almalıyız derken "Ortak tarihten ders çıkartıp geleceğe yön verme sorumluluğunu üstlenmeliyiz." şeklinde konuştu.