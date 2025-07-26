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        Tekirdağ'daki Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü

        Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:50
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        Tekirdağ'daki Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü
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        Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.

        Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (TESKİ) yapılan açıklamaya göre, Naip Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaştı.

        Barajdaki doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

        Süleymanpaşa ilçesine su temin eden barajdaki su seviyesi alarm verici düzeye düştüğü aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Haziran ve Temmuz aylarında baraj havzasına hiç yağış düşmemesi, su kaynaklarımızı ciddi şekilde etkilemiştir. İlimiz, son yılların en kurak yaz mevsimini geçirmektedir. Bu nedenle, susuzluk yaşamamak için hep birlikte tasarruflu su kullanımına azami özen göstermemiz gerekmektedir. Su biterse hayat biter. Lütfen suyumuzu israf etmeyelim, hep birlikte geleceğimiz için suyumuzu koruyalım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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