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        Tekirdağ'da ölen kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:25 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:25
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        Tekirdağ'da ölen kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta cesedi bulunan kişinin kredi kartı ve cep telefonunu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndaki inşaatta bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, öldüğünü belirledikleri kişinin kayıp olarak aranan O.A. olduğunu tespit etti.

        O.A'nın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu O.A'nın kredi kartı ve cep telefonunu öldükten sonra çalan M.D. ve M.E'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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