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        Tekirdağ'da makilik yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

        TEKİRDAĞ'ınŞarköy ilçesinde çıkan makilik yangını, ormana sıçramadan havadan ve karadan yapılan 1,5 saatlik müdahale ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:26 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:30
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        Tekirdağ'da makilik yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
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        TEKİRDAĞ'ınŞarköy ilçesinde çıkan makilik yangını, ormana sıçramadan havadan ve karadan yapılan 1,5 saatlik müdahale ile söndürüldü.

        Yangın, saat 07.30 sıralarında Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Şarköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın zaman zaman etkili olduğu bölgede, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba gösterildi. Yamaç bölgede çıkan ve karadan müdahalenin zor olduğu yangını söndürmek için havadan helikopterler de destek verdi. Yangın, yaklaşık 1,5 saat süren müdahale ile söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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