Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

        Arama kurtarma çalışmalarına dün gece saatlerinde ara veren ekipler, denizde kaybolan Samet İstanbul'u bulmak için yeniden çalışma başlattı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekiplerle denizde arama çalışmalarını sürdürdü.

        Karada da 30 kişilik AFAD ekibi kıyı şeridinde tarama çalışması yaptı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışmaları sonucu İstanbul'un cesedi kıyıdan 50 metre açıkta bulundu.

        Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Samet İstanbul (14) ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde dün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

        Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, S.İ'yi bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda isimler netleşiyor
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        İzmir'de su deposu satışları yüzde 100'ün üzerinde arttı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        AYM'den Tayfun Kahraman kararı
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Sahte e-imza soruşturması! BTK, YÖK, MEB... Yüzlerce kişi sahte diploma aldı
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Ederson Galatasaray'a mı geliyor?
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Çin sele teslim: En az 60 ölü
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu (3)
        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu (3)
        Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde (2)
        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde (2)
        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde
        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde
        Tekirdağ'da su kesintileri; çeşmelere akın ettiler
        Tekirdağ'da su kesintileri; çeşmelere akın ettiler
        Tekirdağ'da kanala düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da kanala düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı