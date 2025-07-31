GÜNCELLEME - Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, S.İ'yi bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Samet İstanbul (14) ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde dün denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Karada da 30 kişilik AFAD ekibi kıyı şeridinde tarama çalışması yaptı.

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