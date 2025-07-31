Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

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