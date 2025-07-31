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        Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:16
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        Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı
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        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Marmaraereğlisi, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek, vatandaşların denize girmesine müsaade etmiyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla, denize girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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