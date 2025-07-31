Tekirdağ'da su kesintileri; çeşmelere akın ettiler

TEKİRDAĞ'dayaklaşık 1 aydır devam eden su sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşanıyor. Marmaraereğlisi ilçesinde vatandaşlar, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşletmesi'ne (TESKİ) bağlı tesisten ve mobil tankerlerden aldıkları suları bidonlarla evlerine taşıyor.

İl genelinde bazı mahallelerde yaklaşık 1 aydan beri devam eden su kesintileri nedeniyle zor günler yaşanıyor. Vatandaşlar, su sıkıntısı yaşamamak için mahallelerindeki çeşmelerden evlerine bidonlarla su taşıyor. Yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte kesintilerin daha da sıklaştığı ifade eden vatandaşlar, çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

TESKİ TANKERLERİ

Yazlıkçıların yoğunlukla tercih ettiği Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan su sıkıntısına yönelik TESKİ tarafından tankerlerle su dağıtılmaya başlandı. Tankerler ilçede mobil olarak mahalleleri gezip, bölge halkına su ulaştırıyor. Ayrıca TESKİ’ye bağlı tesislerde hazır bulunan su da dağıtılıyor. Tesise gelenler ile görevliler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.