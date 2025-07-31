Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da su kesintileri; çeşmelere akın ettiler

        TEKİRDAĞ'dayaklaşık 1 aydır devam eden su sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da su kesintileri; çeşmelere akın ettiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'dayaklaşık 1 aydır devam eden su sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşanıyor. Marmaraereğlisi ilçesinde vatandaşlar, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşletmesi'ne (TESKİ) bağlı tesisten ve mobil tankerlerden aldıkları suları bidonlarla evlerine taşıyor.

        İl genelinde bazı mahallelerde yaklaşık 1 aydan beri devam eden su kesintileri nedeniyle zor günler yaşanıyor. Vatandaşlar, su sıkıntısı yaşamamak için mahallelerindeki çeşmelerden evlerine bidonlarla su taşıyor. Yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte kesintilerin daha da sıklaştığı ifade eden vatandaşlar, çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

        TESKİ TANKERLERİ

        Yazlıkçıların yoğunlukla tercih ettiği Marmaraereğlisi ilçesinde yaşanan su sıkıntısına yönelik TESKİ tarafından tankerlerle su dağıtılmaya başlandı. Tankerler ilçede mobil olarak mahalleleri gezip, bölge halkına su ulaştırıyor. Ayrıca TESKİ’ye bağlı tesislerde hazır bulunan su da dağıtılıyor. Tesise gelenler ile görevliler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Kedi tüyünden ölüm iddiasına yalanlama geldi
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Altaylı 3 Ekim'de hakim karşısında
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Her gün on binlerce mikroplastik parçacığı soluyoruz
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Gürültü uyarısında bulundu, göğsünden bıçaklandı!
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        Uğur Dündar: Hamdi Ulukaya büyük vatanseverdir
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kanala düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da kanala düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da su kesintileri vatandaşın tepkisine neden oluyor
        Tekirdağ'da su kesintileri vatandaşın tepkisine neden oluyor
        Serbest dalışta dünya şampiyonu olan Ece Akgün'ün hedefi yeni başarılar eld...
        Serbest dalışta dünya şampiyonu olan Ece Akgün'ün hedefi yeni başarılar eld...
        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
        Tekirdağ'da denize giren 3 çocuktan 1'i kayboldu
        Tekirdağ'da denize giren 3 çocuktan 1'i kayboldu
        Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, arkadaşı aranıyor
        Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, arkadaşı aranıyor