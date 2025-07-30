Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, arkadaşı aranıyor

Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan S.İ. (14) ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

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