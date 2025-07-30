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        Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, arkadaşı aranıyor

        Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:29
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        Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, arkadaşı aranıyor
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        Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan S.İ. (14) ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

        Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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