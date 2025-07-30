Tekirdağ'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, arkadaşı aranıyor
Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Tekirdağ'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı, kaybolan arkadaşı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan S.İ. (14) ve A.Y. (14), Yat Limanı mevkisinde denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan A.Y, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Denizde kaybolan S.İ'yi bulmak için ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
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