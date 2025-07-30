Tekirdağ'da 113 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 113 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da 113 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 113 bin makaron ve 90 kilogram tütün ele geçirdi.
İş yeri sahibi B.G. hakkında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.