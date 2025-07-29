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        Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

        TEKİRDAĞ'da, tarımsala sulama ve içme suyu amaçlı kullanılan Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:05
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        Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
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        TEKİRDAĞ’da, tarımsala sulama ve içme suyu amaçlı kullanılan Türkmeneli Göleti’nde su seviyesi yüzde 5’in altına düştü.

        Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, göletin tamamen kuruma noktasına geldiğini belirterek, “Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız, kuyular bile boş durumda. Su temini konusunda yoğun bir mücadele veriyoruz ancak özel mülkiyete ait kuyularda dahi su bulunamıyor. Gölet tamamen çamur içinde kaldı, su kalmadı” dedi.

        İklim değişikliğiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve yetersiz yağışların etkisiyle, Tekirdağ’da tarımsal sulama ve Marmaraereğlisi ilçesinde bazı mahallelere içme suyu sağlama amaçlı kullanılan Türkmeneli Göleti’nde su seviyesi yüzde 5’in altına geriledi. Marmaraereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi yakınındaki göletteki son durum havadan da görüntülendi. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, su temini konusunda yoğun mücadele verdiklerini, kuyularda da su bulamadıklarını belirtti. Bozkurter, “Türkmenli Barajımız susuzluk nedeniyle maalesef çok sıkıntılı bir durumda. Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız, kuyular bile boş durumda. Su temini konusunda yoğun bir mücadele veriyoruz ancak özel mülkiyete ait kuyularda dahi su bulunamıyor. Gölet tamamen çamur içinde kaldı, su kalmadı” dedi.

        ‘NÜFUS 30 BİNDEN 400 BİNE ÇIKTI’

        Marmaraereğlisi’nde yaz aylarında nüfusun büyük ölçüde artmasının da su sıkıntısını derinleştirdiğini vurgulayan Başkan Bozkurter, “Normalde 30 bin nüfuslu olan ilçemiz, yazlıkçı ve tatilcilerin gelmesiyle 400 bine ulaştı. Bu artış su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturdu. Vatandaşlarımız bu durumdan mağdur oldu. Onlarla birlikte hareket ederek bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

        ‘SUYU DİKKATLİ KULLANIN’

        Vatandaşlara su tüketiminde hassasiyet çağrısında bulunan Bozkurter, “Bu süreçte vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Lütfen havuzlarımızı doldurmayalım, arabalarımızı yıkamayalım. Suyu keyfi amaçlarla kullanmayalım. Kapımızda ciddi bir kuraklık tehlikesi var. Bu sadece ilçemizin değil, tüm Türkiye’nin sorunu. Dilerim bu sıkıntı en kısa sürede sona erer” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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