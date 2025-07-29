Tekirdağ'da vatandaşlar yaşanan su kesintilerine kalıcı çözüm bekliyor

Tekirdağ'da vatandaşlar bazı mahallelerde yaklaşık 1 aydır yaşanan su kesintilerine kalıcı çözüm üretilmesini bekliyor.

İl genelinde devam eden su kesintileri, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Suyun akmaması nedeniyle kişisel bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlar, mahalle çeşmelerinden bidonlara doldurdukları suyu ev ve iş yerlerine taşıyor.

Çiftlikönü Mahallesi'nden Atatürk Mahallesi'ndeki çeşmeye gelerek evine bidonla su taşıyan vatandaşlardan Özlem Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerde su kesintilerinin yaşandığını söyledi.

Susuzlukla mücadele ettiklerini belirten Demirtaş, "Bizler çocuktan gencine ve yaşlısına 2025 yılında susuzlukla sınanıyoruz. İnsanoğlunun en temel hakkı olan su, elimizden alınmış bulunmakta." dedi.

Demirtaş, sürekli yaşadıkları su kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

Yetkililerin açıklamalarını artık inandırıcı bulmadığını ifade eden Demirtaş, "Aracı olan aracıyla geliyor. Aracı olmayan yürüyerek geliyor. Bu kadar insana yazık, günah gerçekten. Kimsenin bu insanlara bunu yaşatmaya hakkı yok. Kesintiler için ya 'arızaya bağlı' ya da 'su seviyesi kaynaklı' gibi bahaneler öne sürülüyor. Halk olarak bunların hiçbirine inanmıyoruz açıkçası." diye konuştu.