Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 45 tabanca fişeği ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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