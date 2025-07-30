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        Kayıp olarak aranırken uçurumda yaralı bulundu

        TEKİRDAĞ'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Ayberk K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:50
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        Kayıp olarak aranırken uçurumda yaralı bulundu
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        TEKİRDAĞ’da bir süredir kendisinden haber alınamayan Ayberk K. (27), uçuruma düşmüş halde, yaralı bulundu. Ayberk K., itfaiye ve AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Süleymanpaşa ilçesinde, Ayberk K.'den bir süredir haber alamayan yakınları, saat 10.00 sıralarında, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayberk K.’nin en son görüldüğü Kumbağ Mahallesi’nde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarda, bölgedeki uçurumdan ses geldiğini fark eden ekipler, burada saat 12.30 sıralarında Ayberk K.’ye ulaştı. İhbarla bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ayberk K., ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden sedyeyle çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Ayberk K., ambulansla Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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