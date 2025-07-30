Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu, polisi arayıp kendini ihbar etti

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu, polisi arayıp kendini ihbar etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde U.B., tartıştığı arkadaşı M.A.’yı bacağından silahla vurarak yaraladı. U.B. olay yerinde polisi arayıp kendini ihbar etti.

        Olay, Havuzlar Mahallesi Ecevit Bulvarı’ndaki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. Arkadaşı M.A. ile alkol alan U.B. bir süre sonra tartışmaya başladı. Küfürleşen taraflardan U.B. çantasından çıkardığı ruhsatsız silahla M.A.’ya ateş etti. Bacağından yaralanan M.A. yere yığılırken, U.B. polisi arayıp arkadaşını vurduğunu belirterek kendisini ihbar etti. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına iki kurşun isabet eden M.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. U.B., polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        İsrail Gazze'de yardım bekleyenleri hedef aldı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otomobil menfeze çarparak takla attı: 2 ölü
        Tekirdağ'da otomobil menfeze çarparak takla attı: 2 ölü
        Tekirdağ'da 113 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 113 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Şarköy'de yangından etkilenen üreticilere çadır yardımı
        Şarköy'de yangından etkilenen üreticilere çadır yardımı
        Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
        Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü