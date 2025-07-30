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        Tekirdağ'da denize giren 3 çocuktan 1'i kayboldu

        TEKİRDAĞ'da serinlemek için denize giren 3 çocuktan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:03 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:10
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        Tekirdağ'da denize giren 3 çocuktan 1'i kayboldu
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        TEKİRDAĞ'da serinlemek için denize giren 3 çocuktan S.İ. (14), dalgalar arasında kayboldu, Bir kişi kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ise ekipler tarafından baygın halde sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

        Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde A.Y. isimli kız çocuğu ile birlikte S.İ. O.A .(14), serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde O.A. kendi imkanıyla kıyıya çıkarken S.İ. ile A.Y., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren A.Y.'yi denizden baygın halde çıkardı. Kıyıda ilk müdahalesi yapılan A.Y. Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Dalgalarla sürüklenerek kaybolan S.İ.'yi bulmak için yaklaşık 40 kişilik ekip, karadan ve denizden arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 bot ile Emniyet Müdürlüğü'ne ait 1 bot deniz yüzeyinde tarama faaliyetlerine katılırken, kurbağa adamlar tüplü dalışlarla su altını tarıyor. Aynı zamanda kıyıdan da aramalar sürdürülüyor. Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Can Çakıcı da arama çalışmalarını takip etti.

        Bu arada sahilde cep telefonu kamerası ile sahilde çekim yapan bir vatandaş, 3 çocuğu tesadüfen denizde birlikte yüzerken görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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