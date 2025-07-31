Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde (2)

SAHİLLEREKIRMIZI BAYRAK ASILDI

Tekirdağ'da fırtına nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine kırmızı bayrak asıldı. Marmarereğlisi ilçesinde bazılarının yasağa uyduğu görülürken, bazıları denize girmeye devam etti.

'DOĞRU BİR KARAR'

Ailesi ile birlikte denize gelen Erkan Oğuz, "Denize girdiğimizde kum ayağımızın altından kayıyordu. Arkadaşlar da zaten bizi uyardı, bu nedenle doğru bir karar. Denetimde olan bölgelerde zaten girilmemesi gerekiyor. İsteyen giriyor, istemeyen girmiyor ama biz karara uyacağız ve girmeyeceğiz" dedi.