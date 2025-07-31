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        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde (2)

        SAHİLLEREKIRMIZI BAYRAK ASILDITekirdağ'da fırtına nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine kırmızı bayrak asıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:00
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        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde (2)
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        SAHİLLEREKIRMIZI BAYRAK ASILDI

        Tekirdağ'da fırtına nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine kırmızı bayrak asıldı. Marmarereğlisi ilçesinde bazılarının yasağa uyduğu görülürken, bazıları denize girmeye devam etti.

        'DOĞRU BİR KARAR'

        Ailesi ile birlikte denize gelen Erkan Oğuz, "Denize girdiğimizde kum ayağımızın altından kayıyordu. Arkadaşlar da zaten bizi uyardı, bu nedenle doğru bir karar. Denetimde olan bölgelerde zaten girilmemesi gerekiyor. İsteyen giriyor, istemeyen girmiyor ama biz karara uyacağız ve girmeyeceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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