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        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde

        TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:45
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        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde
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        TEKİRDAĞ'ınSüleymanpaşa ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan S.İ.'yi (14) arama çalışmaları 2’nci gününde devam ediyor.

        Süleymanpaşa ilçesi Yat Limanı mevkisinde dün akşam saatlerinde A.Y. isimli kız çocuğu ile birlikte S.İ. ve O. A .(14), serinlemek için denize girdi. Dalgalı olan denizde O.A. kendi imkanıyla kıyıya çıkarken, S.İ. ile A.Y., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren A.Y.'yi denizden baygın halde çıkardı. Kıyıda ilk müdahalesi yapılan A.Y., Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgalarla sürüklenerek kaybolan S.İ.'yi bulmak için yaklaşık 40 kişilik ekip, karadan ve denizden arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 bot ile Emniyet Müdürlüğü'ne ait 1 bot deniz yüzeyinde tarama faaliyetlerine katılırken, kurbağa adamlar tüplü dalışlarla su altını taradı.

        ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

        Gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına, sabahın erken saatlerinde yeniden devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipler, denizde arama faaliyetlerini sürdürüyor. Karadan da yaklaşık 30 kişilik AFAD ekibi, kıyı şeridinde detaylı tarama çalışması yapıyor. Arama çalışmalarında hem deniz yüzeyi hem de su altı detaylı şekilde inceleniyor. Kaybolan S.İ.'nin yakınları, olay yerinde umutlu bekleyişini sürdürüyor.

        ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

        Öte yandan bölgedeki fırtına nedeniyle 3 ilçe kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Süleymanpaşa, Marmarereğlisi ve Şarköy ilçelerinde bugün ve yarın denize girmenin yasak olduğu duyuruldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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