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        Çorlu'da kayıp olarak aranıyordu, inşaatta ölü bulundu

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:30 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:35
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        Çorlu'da kayıp olarak aranıyordu, inşaatta ölü bulundu
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan O.A. (37), inşaatta ölü bulundu. Polisin olayla ilgili detaylı kamera incelemesinde O.A.’yla birlikte uyuşturucu kullanmak üzere inşaata giren ve cep telefonu ile kredi kartını çalan 2 kişi tutuklandı.

        Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerindeki inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin yaptığı kontrolde isminin O.A. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede O.A.’nın çok sayıda uyuşturucu kaydının bulunduğu, Yenice Jandarma Karakolu tarafından da kayıp olarak arandığı tespit edildi.

        KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

        O.A.’nın yüksek dozda uyuşturucudan hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde duran Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, O.A.’nın inşaata uyuşturucu kullanmak amacıyla M.E. (30), M.D. (24) ve Ş.A.’yla (32) birlikte girdiklerini tespit etti. M.E.’nin olay sonrası O.A.’nın cep telefonunu çalarak sattığı, M.D.’nin de banka kartını çalarak alışveriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

        Gözaltına alınan M.E. ve M.D., çıkarıldıkları mahkemece 'Kişinin Ölümünden Faydalanarak Hırsızlık’ suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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