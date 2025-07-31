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        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu (3)

        KIYIDAN50 METRE AÇIKTA TESPİT EDİLDİTekirdağ'da dün saat 22.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:18 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:18
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        Tekirdağ'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu (3)
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        KIYIDAN50 METRE AÇIKTA TESPİT EDİLDİ

        Tekirdağ’da dün saat 22.00 sıralarında denizde kaybolan ve arama çalışmalarına başlanan Samet İstanbul’un (14), bugün, saat 14.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç ekipleri, İstanbul'u, kayboluşundan yaklaşık 16,5 saat sonra, kıyıdan 50 metre açıkta tespit etti. Sahil Güvenlik botuna alınan Samet İstanbul’un cesedi, buradan cenaze aracına konulup Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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