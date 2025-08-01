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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 08:54 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:54
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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