Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler O.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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