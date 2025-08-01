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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:09 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:09
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler O.K. ve A.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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