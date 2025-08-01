Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler O.K. ve A.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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