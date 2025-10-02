Tekirdağ Valisi Soytürk, depremin ardından Marmaraereğlisi'nde incelemelerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede incelemelerde bulundu.
Vali Soytürk, ilçeyi ziyaret ederek yetkililerle görüştü.
İlçede incelemelerde bulunan Vali Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç'ten son durum hakkında bilgi aldı.
Öte yandan deprem sırasında panik nedeniyle bayılan ve merdivenden düştüğü için ayağı kırılan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi devam eden 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
