        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:04
        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk, tarafından karşılanan Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Aktaş ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

        Soytürk, kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Aktaş'a bilgi verdi.

        Vali Soytürk, Aktaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

