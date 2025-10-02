İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Vali Soytürk, tarafından karşılanan Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Aktaş ve Soytürk makamda bir süre görüştü.
Soytürk, kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Aktaş'a bilgi verdi.
Vali Soytürk, Aktaş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
