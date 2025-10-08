Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerinin azaltılması için kentlerde yağmur suyu hasadının yapılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:20 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerinin azaltılması için kentlerde yağmur suyu hasadının yapılması gerektiğini söyledi.

        Tecer, AA muhabirine, iklim değişikliğinin kentlerde su kıtlığı ve taşkın riskleri oluşturduğunu belirtti.

        Kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yeni adımların atılması gerektiğine vurgulayan Tecer, "Yağmur suyunu bırakmak yerine, yeniden kullanım için biriktirilmelidir." dedi.

        Tecer, yağmur hasadıyla elde edilecek suyun ön arıtma işleminin ardından park ve bahçelerde sulama suyu olarak kullanılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

        Kentlerde yağmur sularının heba edildiğini belirten Tecer, "Büyük sitelerde yağmur hasadının yapılması lazım. Çatılarda biriken yağmur sularının kanalizasyona deşarjının önüne geçerek, ayrı bir yerde depolarda toplanmalı." diye konuştu.

        Tecer, yağmur suyu hasadının kent yaşamında büyük önem taşıdığını belirterek, doğal kaynakların verimli kullanılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

        İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün arttığını dile getiren Tecer, "Park ve bahçelerde süs bitkileri ve kent mobilyaları dediğimiz bitki türleri var. Bunların daha az suya ihtiyacı olan türlerle değiştirilmeli. Su tasarrufu sağlayacak modele geçilmeli. Bunun bilinçli bir seçim olması lazım. Herkesin bu bitki türlerini bilme şansı yok. Belediyeler, kurum ve kuruluşlarla çalışılarak tavsiye edilebilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Fadik'in ölümünün ardından çelişkili ifadeler kocayı tutuklattı!
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Rotschild ailesi The Economist'teki paylarını satıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu

        Benzer Haberler

        Kazada yaşamını yitiren üniversiteli Abdullah Buğra, okulunda anıldı
        Kazada yaşamını yitiren üniversiteli Abdullah Buğra, okulunda anıldı
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Kore Mahallesi'nde renkli şalvar gecesi
        Kore Mahallesi'nde renkli şalvar gecesi
        Tekirdağ'da karayolları trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da karayolları trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den Muratlı MYO'ya ziyaret
        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den Muratlı MYO'ya ziyaret