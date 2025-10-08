Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den Muratlı MYO'ya ziyaret
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.
Rektör Şahin, Muratlı MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Sarısoy ile akademik ve idari personelle görüştü.
Sarısoy ile bir süre sohbet eden Şahin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eğitim-öğretim süreçleri ve akademik faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, üniversitenin tüm birimlerinin sürekli gelişimi ve eğitimde niteliği artırmayı temel hedef olarak gördüklerini dile getirdi.
Ziyarette Şahin'e, Genel Sekreter Gökhan Saygı da eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.