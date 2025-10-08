Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den Muratlı MYO'ya ziyaret

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:03 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:03
        Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den Muratlı MYO'ya ziyaret
        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Muratlı Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.

        Rektör Şahin, Muratlı MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Sarısoy ile akademik ve idari personelle görüştü.

        Sarısoy ile bir süre sohbet eden Şahin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Eğitim-öğretim süreçleri ve akademik faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, üniversitenin tüm birimlerinin sürekli gelişimi ve eğitimde niteliği artırmayı temel hedef olarak gördüklerini dile getirdi.

        Ziyarette Şahin'e, Genel Sekreter Gökhan Saygı da eşlik etti.

