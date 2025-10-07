Tekirdağ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.H. yönetimindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.