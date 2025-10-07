Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:55 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:59
        Tekirdağ'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.H. yönetimindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

