Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı ani hava değişimleri daha fazla görülebilir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'de son günlerde yaşanan tropikal siklonların ilerleyen yıllarda daha sık görüleceğini söyledi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de giderek daha fazla hissedildiğini belirtti.

Ani hava olaylarının geçmişte de görüldüğünü ancak artık daha sık yaşandığını ifade eden Eroğlu, "Eskiden yüzyılda bir görülen hava olayları günümüzde neredeyse her yıl görülmeye başlandı." dedi.

Eroğlu, iklim değişikliğinin yağış rejimlerini de değiştirdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Eroğlu, "Yağış artıyor derken bu her yerde değil. Belli bölgelerde kısa sürede yoğun şekilde yağış gerçekleşiyor ve bu durum afetlere neden oluyor. Doğal ortama zarar veriyor." diye konuştu.