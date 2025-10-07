Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu ilçesinde Avni İnce Extreme Kupası 2. Ayak Yarışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorlu ilçesinde Avni İnce Extreme Kupası 2. Ayak Yarışları yapıldı.

        Çorlu Belediyesinin katkılarıyla Çorlu Şahbaz Trak-Off Pisti'nde düzenlenen ve iki gün süren yarışları vatandaşlar ilgiyle takip etti.

        Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da yarışları takip etti.

        Yarışların sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

        - Çorlu'da sağanak

        Çorlu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        - Ergene'de çalışmalar sürüyor

        Ergene Belediyesinin yol ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, ilçe genelinde çalışmaların hız kazandığını söyledi.

        Bakırca Mahallesi mezarlık yolunda başlayan çalışmaların, belirlenen noktalarda devam edeceğini belirten Topak, çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oluyor
        Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oluyor
        Tekirdağ'da sağanak nedeniyle kara yoluna yamaçlardan kopan kaya parçaları...
        Tekirdağ'da sağanak nedeniyle kara yoluna yamaçlardan kopan kaya parçaları...
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı