Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sağanak nedeniyle kara yoluna yamaçlardan kopan kaya parçaları düştü

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sağanak nedeniyle kara yoluna yamaçlardan kopan kaya parçaları düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü.

        Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sağanak sonucu Şarköy kara yolunun bazı bölümlerine yamaçlardan kaya parçaları yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açık tutmak için temizlik çalışması başlattı.

        Mahalle sakinlerinden Mesut Ayvacıklı, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Yamaçtan yine taş düşebilir, özellikle gece saatlerinde daha tehlikeli olabiliyor." dedi.

        Bölgede yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oluyor
        Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oluyor
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
        Bakan Kacır: Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz...
        Bakan Kacır: Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz...