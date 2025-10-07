Tekirdağ'da yüksek kesimlerde sis etkili oluyor

Yoğun sis, Tekirdağ-Şarköy güzergahında yolculuk yapanlara da görsel bir şölen yaşattı.

Kentte sabah erken saatlerden itibaren yer yer etkisini artıran sis, özellikle Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy ve Uçmakdere mahallelerinin yüksek kesimlerini kapladı. Bölge, bir süreliğine adeta bulutların arasında kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.