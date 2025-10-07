Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:42
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.

        Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.

        Kentte poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

