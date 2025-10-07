Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava şartları nedeniyle denize çıkamadı.
Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar da sürükledi.
Kentte poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.