        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:51 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:59
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kentteki temasları kapsamında çeşitli açılışlara katılan Kacır, ardından Teknopark'ta sanayicilerle görüştü.

        Bakan Kacır, Kutes Metal Sanayi Özel Endüstri Bölgesi'ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Ergene Belediyesine geçen Kacır, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

        Topak, ilçedeki çalışmalar hakkında Bakan Kacır'a bilgi verdi.

        Ziyaretlerinde Kacır'a, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

