Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında çeşitli açılışlara katılan Kacır, ardından Teknopark'ta sanayicilerle görüştü.

Bakan Kacır, Kutes Metal Sanayi Özel Endüstri Bölgesi'ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Ergene Belediyesine geçen Kacır, Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Topak, ilçedeki çalışmalar hakkında Bakan Kacır'a bilgi verdi.

Ziyaretlerinde Kacır'a, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş da eşlik etti.