Tekirdağ'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Saray'dan Kapaklı istikametine giden H.K. yönetimindeki 59 AEN 212 plakalı midibüs, aynı yönde seyreden M.N. idaresindeki 59 ANT 682 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüs, karşı yönden gelen F.İ. idaresindeki 06 EZS 136 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler H.K, M.N. ile midibüsteki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
