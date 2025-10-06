Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Tekirdağ'da TEKMER açılışında konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de bir yılda yapılan AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:30 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Tekirdağ'da TEKMER açılışında konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de bir yılda yapılan AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik." dedi.

        Kacır, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Hizmet Binası ve Trakya Bilim Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılışını gerçekleştirdi.

        TEKMER açılışında konuşan Kacır, Trakya'ya önemli bir merkez kazandırmaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Türkiye'ye çağ atlatacak hizmet, eser ve projelere imza attıklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

        "Bugün Türkiye'de 113 teknoparkımız var ve 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi bu teknoparklarda araştırma, geliştirme, inovasyon çalışmaları yürütüyor. Bugün Türkiye'de 1700'e yakın AR-GE ve tasarım merkezimiz var. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de bir yılda yapılan AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik."

        - "Yeni nesil havacılığın lider ülkelerinden biri olmayı başardık"

        Kacır, Türkiye'yi her alanda asırlık eserler ve kazanımlarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirme, üretme ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme noktasında büyük adımlar attığına işaret eden Kacır, "Bu yolculuğun lokomotifi savunma sanayimiz oldu. Türkiye, savunma sanayinde kendi kendine yeten bir ülke olma adına büyük kazanımlara imza attı. 20. yüzyılda havacılık, uçak, helikopter üretiminde iddia sahibi bir ülke değilken, 21. yüzyılda yeni nesil havacılığın lider ülkelerinden biri olmayı başardık." diye konuştu.

        - "22 yıllık dönemde kurulan ekosistemin çok büyük rolü var"

        Türkiye'nin küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini elinde bulundurduğunun altını çizen Kacır, "Bu başarıların altında uzayda milletimize hizmet eden Türksat 6A uydumuzun, İMECE uydumuzun yine MİLGEM projelerimizin, TCG Anadolu'nun, Türkiye'nin otomobili Togg'un ve adını sayamayacağımız yüzlerce binlerce başarı hikayesinin arkasında şüphesiz son 22 yıllık dönemde kurduğumuz muazzam araştırma, geliştirme, inovasyon ekosisteminin altyapısının çok büyük bir rolü var." dedi.

        - "Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz"

        Kacır, AK Parti'nin iktidara geldiğinde Türkiye'de teknopark sayısının yalnızca 2 olduğuna işaret etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedeflere hızla ulaşmak için çalıştıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

        "Şimdi, 16 milyar dolara yükselen yıllık AR-GE harcamamızla, özel sektör şirketlerimizin payı yüzde 70'lere yaklaştı. Yani 11 milyar doların üzerinde. Yani öncekinin 40 misline yakın araştırma geliştirme odaklı çalışma yürütülüyor."

        Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerine işaret eden Kacır, gençlere güvendiklerini ve onlara her türlü imkanı sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin dört bir yanında bu anlayışla DENEYAP Atölyeleri kurduklarını belirten Kacır, "11 yaşından itibaren çocuklarımızı, öğrencilerimizi Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'na dahil ediyoruz. 30 binden fazla öğrencimiz bu programda robotikten, kodlamaya, siber güvenlikten, yapay zekaya yenilikçi teknoloji alanlarında yetişiyor. 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini TEKNOFEST markasıyla Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık." diye konuştu.

        - "2030 yılı için koyduğumuz 100 bin teknoloji girişimi hedefine adım adım yaklaşıyoruz"

        Dünyada TEKNOFEST'e olan ilginin her geçen arttığını vurgulayan Bakan Kacır, gençlerin yeteneklerini burada sergilediklerini ifade etti.

        TEKNOFEST''in yurt içi ve yurt dışında pek çok yerde gerçekleştirildiğini anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

        "Bu yıl TEKNOFEST'lerde gerçekleştirdiğimiz 64 teknoloji yarışmasında 1 milyon 250 bine yakın gencimiz yarıştı ve bu yarışmaların hepsi geleceğin teknolojilerine odaklanan yarışmalar, işte bütün bu çalışmalar 2030 yılı için koyduğumuz 100 bin teknoloji girişimi hedefine adım adım yaklaşmakta olduğumuzun habercisi bu yolculukta şüphesiz bütün kurumlarımızın çok önemli rolleri var.

        Bir yandan TÜBİTAK eliyle AR-GE projelerini desteklerken BİG programı gibi programlarla yeni nesil teknoloji girişimlerinin kurulmasını hızlandırırken, girişim sermayesi fonlarına bakanlık olarak TÜBİTAK, KOSGEB Bilişim Vadisi kurumlarımızla ortak olurken ve bu fonları büyüterek teknoloji girişimlerine uzun vadeli sağlıklı finansman imkanları sunarken, bir yandan da KOSGEB eliyle destek programlarımızı sürdürüyor ve işte 39'uncusunu burada hayata geçirdiğimiz Trakya'nın kalbinde hep birlikte açtığımız bu merkezlerle yüzlerce girişimin bu yolculukta bizimle olmasına vesile olmaya gayret ediyoruz."

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da programda konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        Bakan Kacır: Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz
        Bakan Kacır: Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam edeceğiz
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Tekirdağ'da fabrika temel atma töreninde k...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Tekirdağ'da fabrika temel atma töreninde k...
        Tekirdağ'da şehit çarşı ve mahalle bekçisi Doğan için mevlit okutuldu
        Tekirdağ'da şehit çarşı ve mahalle bekçisi Doğan için mevlit okutuldu