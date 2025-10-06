Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Tekirdağ'da TEKMER açılışında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de bir yılda yapılan AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik." dedi.

Kacır, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Hizmet Binası ve Trakya Bilim Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılışını gerçekleştirdi.

TEKMER açılışında konuşan Kacır, Trakya'ya önemli bir merkez kazandırmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'ye çağ atlatacak hizmet, eser ve projelere imza attıklarını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de 113 teknoparkımız var ve 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi bu teknoparklarda araştırma, geliştirme, inovasyon çalışmaları yürütüyor. Bugün Türkiye'de 1700'e yakın AR-GE ve tasarım merkezimiz var. Türkiye'nin AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 binin üzerine çıkardık. Türkiye'de bir yılda yapılan AR-GE harcamalarını 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik."

Türkiye'nin küresel insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini elinde bulundurduğunun altını çizen Kacır, "Bu başarıların altında uzayda milletimize hizmet eden Türksat 6A uydumuzun, İMECE uydumuzun yine MİLGEM projelerimizin, TCG Anadolu'nun, Türkiye'nin otomobili Togg'un ve adını sayamayacağımız yüzlerce binlerce başarı hikayesinin arkasında şüphesiz son 22 yıllık dönemde kurduğumuz muazzam araştırma, geliştirme, inovasyon ekosisteminin altyapısının çok büyük bir rolü var." dedi.

Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirme, üretme ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme noktasında büyük adımlar attığına işaret eden Kacır, "Bu yolculuğun lokomotifi savunma sanayimiz oldu. Türkiye, savunma sanayinde kendi kendine yeten bir ülke olma adına büyük kazanımlara imza attı. 20. yüzyılda havacılık, uçak, helikopter üretiminde iddia sahibi bir ülke değilken, 21. yüzyılda yeni nesil havacılığın lider ülkelerinden biri olmayı başardık." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında bu anlayışla DENEYAP Atölyeleri kurduklarını belirten Kacır, "11 yaşından itibaren çocuklarımızı, öğrencilerimizi Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'na dahil ediyoruz. 30 binden fazla öğrencimiz bu programda robotikten, kodlamaya, siber güvenlikten, yapay zekaya yenilikçi teknoloji alanlarında yetişiyor. 2018'den bu yana dünyanın en büyük teknoloji festivallerini TEKNOFEST markasıyla Türkiye'de gerçekleştiriyoruz. 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık." diye konuştu.

Türkiye'nin geleceğini inşa ettiklerine işaret eden Kacır, gençlere güvendiklerini ve onlara her türlü imkanı sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

"Şimdi, 16 milyar dolara yükselen yıllık AR-GE harcamamızla, özel sektör şirketlerimizin payı yüzde 70'lere yaklaştı. Yani 11 milyar doların üzerinde. Yani öncekinin 40 misline yakın araştırma geliştirme odaklı çalışma yürütülüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedeflere hızla ulaşmak için çalıştıklarını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

- "2030 yılı için koyduğumuz 100 bin teknoloji girişimi hedefine adım adım yaklaşıyoruz"

Dünyada TEKNOFEST'e olan ilginin her geçen arttığını vurgulayan Bakan Kacır, gençlerin yeteneklerini burada sergilediklerini ifade etti.

TEKNOFEST''in yurt içi ve yurt dışında pek çok yerde gerçekleştirildiğini anımsatan Kacır, şunları kaydetti:

"Bu yıl TEKNOFEST'lerde gerçekleştirdiğimiz 64 teknoloji yarışmasında 1 milyon 250 bine yakın gencimiz yarıştı ve bu yarışmaların hepsi geleceğin teknolojilerine odaklanan yarışmalar, işte bütün bu çalışmalar 2030 yılı için koyduğumuz 100 bin teknoloji girişimi hedefine adım adım yaklaşmakta olduğumuzun habercisi bu yolculukta şüphesiz bütün kurumlarımızın çok önemli rolleri var.

Bir yandan TÜBİTAK eliyle AR-GE projelerini desteklerken BİG programı gibi programlarla yeni nesil teknoloji girişimlerinin kurulmasını hızlandırırken, girişim sermayesi fonlarına bakanlık olarak TÜBİTAK, KOSGEB Bilişim Vadisi kurumlarımızla ortak olurken ve bu fonları büyüterek teknoloji girişimlerine uzun vadeli sağlıklı finansman imkanları sunarken, bir yandan da KOSGEB eliyle destek programlarımızı sürdürüyor ve işte 39'uncusunu burada hayata geçirdiğimiz Trakya'nın kalbinde hep birlikte açtığımız bu merkezlerle yüzlerce girişimin bu yolculukta bizimle olmasına vesile olmaya gayret ediyoruz."