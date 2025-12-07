Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması sona erdi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan 19 kulüpten 183 sporcu katıldı. Üç gün süren yarışlar, 5 farklı kategoride yapıldı.

