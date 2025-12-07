Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması sona erdi

        Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması müsabakaları Tekirdağ'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:53 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:53
        Tekirdağ'da Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması sona erdi
        Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması müsabakaları Tekirdağ'da sona erdi.

        Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan 19 kulüpten 183 sporcu katıldı. Üç gün süren yarışlar, 5 farklı kategoride yapıldı.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.

        Yarışmada dereceye girenler sporcular şöyle: :

        Chicks-1 Erkekler kategorisinde

        1. Oytun Şimşek

        2. Kerem Örkmez

        Chicks-1 Kadınlar kategorisinde

        1. Zeynep Yağmur Yılmaz

        2. Gülce Beren Yılmaz

        3. Ala Victoria Aksulu

        Chicks-2 Erkekler kategorisinde

        1. Emir Özdemir

        2. Alp Gedikli

        Chicks-2 Kadınlar kategorisinde

        1. Alize Karadeniz

        2. Meryem Mina Koyutürk

        3. Pelin İpekçiler

        Cubs-1 Erkekler kategorisinde

        1. Tuna Ertürk

        2. Kuzey Sarvan

        3. Ali Kocaman

        Cubs-1 Kadınlar kategorisinde

        1. Aylin Leyla Osma

        2. Lara Konyar

        3. Yasemin Karadağ

        Cubs-2 Kadınlar kategorisinde

        1. Sevval Sarım

        2. Alya Beyaz

        3. Elif İpek Özyıldırım

        Cubs-2 Erkekler kategorisinde

        1. Çınar Asaf Özyılmaz

        2. Yusuf Aden Seylig

        3. Aras Sancar

        Pre - Novıce Erkekler kategorisi

        1. Aleksandr Vesly

        2. Alparslan Kerem Kuş

        3. Deniz Kavak

        Pre - Novıce Kadınlar kategorisi

        1. Ela Valeria Aksulu

        2. İlayda Özcan

        3. Melis Aşkın

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

