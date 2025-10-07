Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 1896 kişiye yardım yapıldı.

        Giriş: 07.10.2025 - 15:14 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:14
        Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahibi 1896 kişiye yardım yapıldı.

        Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf yardımlarının devam ettiğini belirtti.

        İlçede eylül ayında 1896 vatandaşa 5 milyon 575 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Fırat, yardımların aile, engelli, eğitim, sağlık, yaşlı aylığı, katılım payı olarak verildiğini ifade etti.

        Fırat, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        -3. Ulusal Çorlu Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

        Çorlu Belediyesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliği ile düzenlenen 3. Çorlu Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

        Çorlu konulu Ulusal Çorlu Fotoğraf Yarışması'nda jüri üyeleri Arif Tekin, Gılcan Mete Delibay, Hülya Perin Meriç, İsmail Akar ve Serdar İyiiz'in yaptığı değerlendirmelerin ardından dereceye girenler belli oldu.

        Yarışmada, Ekrem Kalkan birinci, Süha Sinan Boztepe ikinci, Selçuk Korucu ise üçüncü oldu.

        Ayhan Güven'in mansiyon ödülüne layık görüldüğü, yarışmada ayrıca 30 fotoğraf da sergileme ödülüne layık görüldü.

