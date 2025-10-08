Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:19 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:19
        İlçenin Çukuryurt Mahallesi'ndeki çiftlikte hayvanlarına bakım yapan Orkun Bilgin (34), elektrik akımına kapıldı.

        Bilgin'i çiftlikte hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bilgin'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

