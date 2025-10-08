Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Çukuryurt Mahallesi'ndeki çiftlikte hayvanlarına bakım yapan Orkun Bilgin (34), elektrik akımına kapıldı.
Bilgin'i çiftlikte hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bilgin'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
