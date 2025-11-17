Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 20 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:45
        Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 20 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri uygulamada otomobil ile 2 hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçlarda 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

