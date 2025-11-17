Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 20 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avrupa Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri uygulamada otomobil ile 2 hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
