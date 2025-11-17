Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Araçlarda 20 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 20 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

