Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da İl Afet Beslenme Planı Toplantısı düzenlendi

        Tekirdağ'da İl Afet Beslenme Planı Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 08:52 Güncelleme: 18.11.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da İl Afet Beslenme Planı Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da İl Afet Beslenme Planı Toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin beslenme kapasitesi, afet ve acil durumlarda sunulacak beslenme hizmetlerinin etkinliğini artırmak, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve ilin hazırlık düzeyini gözden geçirmek amacıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

        Toplantıda beslenme hizmetlerine ilişkin kapasitenin geliştirilmesine yönelik ortak değerlendirmelerde bulunuldu ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

        Toplantıya Vali Recep Soytürk, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ve Türk Kızılay Tekirdağ Şube Başkanı Mukadder Eren Üğüden katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Aybek, silahlı saldırıda yaralandı; o anlar...
        Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Aybek, silahlı saldırıda yaralandı; o anlar...
        Tekirdağ'da tekvando il temsilcisine silahlı saldırı
        Tekirdağ'da tekvando il temsilcisine silahlı saldırı
        Tekirdağ'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Tekirdağ'da aile içi şiddet ihbarında uyuşturucu ele geçirilen evdeki zanlı...
        Tekirdağ'da aile içi şiddet ihbarında uyuşturucu ele geçirilen evdeki zanlı...