Tekirdağ'da aile içi şiddet ihbarında uyuşturucu ele geçirilen evdeki zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri adreste, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ınÇerkezköy ilçesinde polis ekiplerinin aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri adreste, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan "aile içi şiddet" ihbarı üzerine adrese giden ekipler, C.Y.'nin şüpheli hareketler sergilediğini fark etti.
Evde ve şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 5 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.