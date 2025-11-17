Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Giriş: 17.11.2025 - 15:08 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:08
        Tekirdağ'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Zafer Mahallesi'nde B.A. idaresindeki 34 HOH 005 plakalı motosiklet ile S.K.'nın kullandığı 34 HA 3235 plakalı kamyonet çarpışma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

        İki gün önce yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanmıştı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetle motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

