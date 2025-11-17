Tekirdağ'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Zafer Mahallesi'nde B.A. idaresindeki 34 HOH 005 plakalı motosiklet ile S.K.'nın kullandığı 34 HA 3235 plakalı kamyonet çarpışma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İki gün önce yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanmıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetle motosikletin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer alıyor.
