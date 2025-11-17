Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 23:09 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:09
        Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde bir kişi S.A'ya silahla ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda ağır yaralanan S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan kişinin Tekvando İl Temsilcisi olduğu öğrenildi.

