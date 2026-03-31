        Deniz suyunun arıtılarak sanayide kullanılması önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe deniz suyunun arıtılarak kullanılmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Deniz suyunun arıtılarak sanayide kullanılması önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye'de özellikle sanayi sektöründe deniz suyunun arıtılarak kullanılmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de artan iklim değişikliği etkileri ve sınırlı su kaynaklarının alternatif su temini yöntemlerini gündeme taşıdığını belirtti.

        Günümüzde su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının zorunluluk haline geldiğini aktaran Tecer, "Küresel iklim değişikliğiyle birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar artmış durumda." dedi.

        Tecer, deniz suyu arıtma sistemlerinin gelişen teknolojiyle birlikte kullanılabileceğini belirtti.

        Su kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini vurgulayan Tecer, "Ülkemiz su stresi yaşayan bir ülke. Dolayısıyla tüm yerüstü ve yeraltı su kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu net. Bunun iyi anlaşılması lazım." diye konuştu.

        Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının bazı bölgelerde yetersiz kaldığına dikkati çeken Tecer, "Bazı bölgelerimizde yerüstü ve yeraltı su kaynaklarımızın yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu durumda en azından sanayi amaçlı kullanımda deniz suyundan istifade etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye'nin altyapısı hazır, teknolojisi var"

        Tecer, dünyada su sıkıntısı çeken ülkelerin deniz suyunu arıtarak kullanıma sunduğunu vurguladı.

        Türkiye’nin ileri teknolojiyle deniz suyunu arıtacak güce sahip olduğunu belirten Tecer, şöyle konuştu:

        "Denizlerden suyun arıtılarak tekrar kullanılabilmesi mümkün. İleri teknoloji gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin altyapısı hazır, teknolojisi var. Yetişmiş insan gücü de mevcut. Dolayısıyla denizlerden su temin edip geri kazanım yoluyla proseslerde kullanmayı artık Türkiye’nin gündemine almak gerekiyor. Bunu göz ardı etmemeliyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

