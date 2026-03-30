        Tekirdağ'da "Arif Şentürk Anma Gecesi" düzenlendi

        Tekirdağ'da, Rumeli ve Balkan türkülerinin önemli isimlerinden Arif Şentürk anısına konser programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Türk Halk Müziği Korosu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesinde, sanatçının eserleri seslendirildi. Programın şefliğini Gülden Kaya üstlendi.

        Gecede, konuk sanatçı olarak Türk halk müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı da sevilen türküleri yorumladı.

        Katılımcılar, seslendirilen eserlere zaman zaman eşlik etti.

        Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Nihat Efe, yaptığı konuşmada, Şentürk'ün Balkanlar için çok kıymetli bir ses sanatçısı olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından Şentürk'ün hayatının anlatıldığı kısa film izletildi.

        Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

